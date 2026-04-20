Sassari, sostituzione di due condotte idriche in via Deffenu e MasalaPossibili disagi nell’erogazione dell’acqua per l’intervento di Abbanoa
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Nuove condotte idriche a Sassari. Sono in programma, domani 21 aprile, i lavori previsti da Abbanoa per l’efficientamento della rete e finanziati coli fondi del Pnrr.
I tecnici attiveranno le condotte nelle vie Deffenu e Masala, iniziando il cantiere dalle 8 del mattino e proseguendo con le operazioni, secondo quanto previsto, fino alle 21.
Per consentire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione idrica sulla condotta distributrice: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Monserrato, Rizzeddu e Porcellana Alta. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.