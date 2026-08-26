Un gruppo criminale con base nel centro storico di Sassari. 16 gli indagati finiti oggi in carcere, al termine dell’operazione Replay, accusati di detenzione di cocaina, eroina e marijuana ai fini di spaccio, con le aggravanti dell'ingente quantitativo e della vendita in prossimità di istituti scolastici.

Un’attività che, dalle prime ore di oggi, ha visto impegnati i carabinieri, oltre che a Sassari, anche nelle province di Catania, Genova, Lecce, Como e Caltanissetta.

L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Sassari, e dai pm Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, condotta dal 2023 dalla sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, ha portato alla scoperta di una centrale di spaccio a Sassari Vecchia.

Con rifornimento della droga attraverso “ovulatori”, che nascondevano le sostanze nella cavità addominale, usando la tecnica del “body packing”.

Un ricambio di materia prima che avveniva anche coi corrieri che arrivavano da Roma, Napoli, Torino, Milano e Padova. Secondo quanto raccolto e appurato dagli investigatori, il gruppo criminale sarebbe divenuto egemone nel centro cittadino controllando il traffico di sostanze stupefacenti, schierando vedette e fiancheggiatori locali, ripagati con dosi di sostanza o sottoposti a violenze fisiche in caso di controversie.

Il lavoro d’indagine ha potuto contare su attività di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre ai servizi di osservazione e pedinamento. Tutto questo ha consentito di accertare diverse migliaia di cessioni di sostanze stupefacenti per un importo di circa un milione di euro e di sequestrare oltre 2,5 chili di cocaina, 2,5 chilogrammi di eroina e mezzo chilo di marijuana.

Dieci le persone arrestate in flagranza di reato, da gennaio 2023, 2 i deferimenti in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Insieme all’esecuzione delle misure cautelari personali, sono stati notificati 45 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a carico degli indagati. Al contempo, nei comuni di Sassari, Barcellona Pozzo di Gotto, Torino, Reggio Emilia, Ceres, Selargius, Foggia, Vigodarzere, San Macario di Samarate e Rovigo, i carabinieri stanno eseguendo complessivamente 30 perquisizioni domiciliari.

Per quanto riguarda le ispezioni sassaresi di oggi in centro storico sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro rilevanti somme di denaro, sostanze stupefacenti di varia tipologia, in merito alle quali sono in corso ulteriori accertamenti.

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