Amara sorpresa al rientro questo pomeriggio per P.S, disoccupato di 54 anni di Tottubella, frazione di Sassari.

Da 7 anni occupava abusivamente un vecchio stabile comunale in piazza Orosei. Stamattina da Sassari sono arrivati i vigili urbani con un'ordinanza ed hanno sigillato il locale, con un nuovo lucchetto.

"Quando sono arrivati i vigili non ero presente. Ora non posso più rientrare in casa e ci sono tutti i miei effetti personali dentro – spiega -. Ma il vero dramma è che da oggi non so più dove andare. Stanotte penso che dormirò su una panchina. Domani chissà. Non ce l'ho con i vigili, che evidentemente hanno solo eseguito gli ordini. Ma si poteva trovare un'altra soluzione. Sono disperato".

Prima del 54enne di Tottubella gli stessi locali sono stati occupati per quasi vent'anni da un'altra famiglia.



