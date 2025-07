Sette nuovi rilevatori di velocità a Sassari.

Un’iniziativa del Comune portata avanti dalla polizia locale per assicurare maggiore sicurezza nelle strade cittadine e ridurre gli incidenti stradali.

Gli apparecchi saranno presenti in via Luna e Sole, via don Sturzo, via Predda Niedda, via Carlo Felice, via Papa Paolo Giovanni II, all’altezza del tribunale per i minori e lungo la SS 200, in corrispondenza dell’ospedale san Camillo.

L’obiettivo non è dare multe ma aiutare gli automobilisti a fare maggiore attenzione e a mantenere una guida prudente e rispettare i limiti di velocità, per la propria e l’altrui incolumità.

