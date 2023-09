Una serata dedicata all’arte nel cuore di Sassari, nella boutique Macciocu, in via Cavour, domani 22 settembre. È “Artisti e solidarietà”, un incrocio brillante tra l’effimera bellezza e l’utile, che coinvolgerà circa settanta artisti del territorio, che esporranno e venderanno le proprie opere. L’iniziativa, pensata e organizzata dal gruppo Dragonesse Sassari e dal Rotary club, mira all’acquisto di un ecografo da donare alla Breast Unit del capoluogo turritano.

«Si attende la risposta di tutte le persone di buona volontà», spiegano dall’organizzazione, «che, con un modesto contributo, potranno arricchire la propria collezione. Potranno farsi un regalo, e rendersi così protagoniste di un gesto di enorme importanza. L'evento», aggiungono, «si inserisce nel progetto Innamorata di Vita che diversi Club Rotary, da qualche anno, portano avanti a supporto della sensibilizzazione, della prevenzione e del supporto in favore di tutte le persone che devono purtroppo confrontarsi con il tumore al seno».

Un impegno che le Dragonesse stanno mettendo in campo da tempo: sono un gruppo di donne che ha già vissuto le difficoltà e gli ostacoli della malattia e del post operatorio, e ora si adopera per aiutare chi sta affrontando gli stessi momenti. Con loro il Rotary club Sassari Nord, in una consolidata sinergia che ha già fornito sostegni preziosi al reparto oncologico, e la famiglia Macciocu, che ha concesso gli spazi in un chiaro intento solidale.

