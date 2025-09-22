Denunciato a Sassari per produzione e spaccio di droga. La polizia di Stato ha scoperto, nella notte del 20 settembre, una piantagione di canapa indiana e una serra artigianale in un'abitazione di una frazione cittadina.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 per un uomo che stava dando in escandescenze e, quando le forze dell’ordine sono arrivate, hanno notato una persona che, in seguito all’identificazione, si mostrava molto nervoso.

Insospettiti i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione trovando un vero e proprio "laboratorio" per la coltivazione illecita. Nel giardino dell'immobile sono state scoperte diverse piante di canapa nei vasi ma il ritrovamento maggiore ha avuto luogo all'interno dell'abitazione, dove, dietro una porta nascosta, gli agenti hanno trovato un cavedio riconvertito in una serra artigianale, completa di tessuti termoisolanti, lampade fluorescenti per l'illuminazione artificiale e vari contenitori di biostimolanti e fitostimolanti.

Nel complesso sono state sequestrate 22 piante di canapa provviste di infiorescenze, risultate positive al test speditivo per la presenza di THC. Tutto il materiale rinvenuto, inclusi gli strumenti per la coltivazione, è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

© Riproduzione riservata