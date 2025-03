L'appuntamento per il controllo gratuito è mercoledì 12 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 15 al 18 nella sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari in via Quarto 3, nel Centro Oculistico Sociale (Cos). Lo screening è riservato ai cittadini dai 30 anni in su.

L'iniziativa è promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Nazionale) in collaborazione con l’UICI di Sassari in occasione della Settimana Mondiale di Prevenzione del Glaucoma. Il glaucoma è la seconda causa di cecità al mondo, con circa 64 milioni di persone affette globalmente, di cui un milione in Italia.

Una semplice visita oculistica può permettere di diagnosticare questa patologia nelle sue fasi iniziali o non gravi. Le dottoresse Laura Giorico e Marina Peralta saranno disponibili per effettuare gli screening, accompagnate da attività di sensibilizzazione e informazione sul glaucoma, la malattia conosciuta come il "ladro silenzioso della vista".

È possibile prenotarsi chiamando il numero 079/233711, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

