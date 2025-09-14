Paura per un incidente stradale avvenuto a Sassari, attorno all’una della notte tra sabato e domenica.

Due auto si sono scontrate all’incrocio tra viale Dante e via Torres, per cause ancora in fase di accertamento.

Le conducenti di entrambe le macchine sono rimaste ferite e poi soccorse dal personale del 118, che le ha accompagnate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

