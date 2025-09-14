l’incidente
Sassari, scontro all’incrocio: due donne feriteLa collisione all’una di notte tra viale Dante e via Torres
Paura per un incidente stradale avvenuto a Sassari, attorno all’una della notte tra sabato e domenica.
Due auto si sono scontrate all’incrocio tra viale Dante e via Torres, per cause ancora in fase di accertamento.
Le conducenti di entrambe le macchine sono rimaste ferite e poi soccorse dal personale del 118, che le ha accompagnate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.
