Sciopero per la giornata di oggi da Mondo Convenienza a Sassari. Lo ha indetto la Filcams Cgil proclamando l'astensione.

Il sindacato sostiene in una nota che si tratta di «una forma di protesta contro la decisione aziendale di imporre l'obbligo lavorativo nelle giornate festive infrasettimanali, negando di fatto alle lavoratrici e ai lavoratori la libertà di scegliere se prestare servizio o meno».

La Cgil definisce l'atteggiamento aziendale di "chiusura" e "autoreferenzialità", "che decide unilateralmente quali festività meritino l'apertura e quali no, trasformando un diritto individuale in un obbligo imposto".

Per la Filcams è «un approccio che non lascia spazio a dialogo, confronto o mediazione e che ignora i valori fondamentali del rispetto e della partecipazione che dovrebbero guidare ogni relazione di lavoro». «La libertà di scelta- conclude l'associazione di categoria- in tali occasioni non è un privilegio ma una condizione minima di civiltà e di equilibrio tra vita e lavoro».

