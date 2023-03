In via Umberto Nobile, nel grande quartiere Latte Dolce di Sassari, degrado e pericolo (soprattutto per i bambini) nella scalinata prospiciente agli alloggi popolari.

I corrimano in metallo, senza manutenzioni da anni, sono sconnessi e arrugginiti. Autentiche lame appuntite rivolte verso i pedoni. Numerose le proteste dei residenti.

«Non è solo una questione di decoro pubblico. Abbiamo innanzitutto paura per i nostri piccoli. La scalinata va messa al più presto in sicurezza, prima che qualcuno si faccia male. Quei corrimano, vista la loro precaria situazione, vanno al più presto rimossi».



