Il Comune di Sassari cambia rotta e per garantire il servizio di salvamento a mare, attività di emergenza e lotta antincendio nelle principali spiagge cittadine, si affida alle organizzazioni del territorio iscritte nel registro regionale del volontariato della Protezione civile.

È scritto nella manifestazione di interesse diretta ad individuare questa tipologia di associazioni disponibili a collaborare con la Protezione civile comunale per assicurare anche l’operatività speciale, intesa come interventi di ecologia e ambiente e logistica in emergenza, compresa quella sociosanitaria e veterinaria, attraverso la stipula di convenzioni apposite con il Comune, in collaborazione con la Protezione civile comunale.

Tra le attività richieste si individua la prevenzione e l’intervento in caso di emergenza idraulica e idrogeologica, interventi per ricerca dispersi, presidio, prevenzione e intervento di salvamento a mare, radiocomunicazioni e attività legate alla tutela della salute pubblica svolta in collaborazione e con il coordinamento delle autorità sanitarie. Il servizio a mare verrà garantito nelle principali spiagge di Porto Ferro, con due postazioni, di Porto Palmas, negli arenili dell’Argentiera e a di Paltamona-La Rotonda. Le associazioni che manifesteranno il loro interesse potranno partecipare ai bandi predisposti con i dettagli sul servizio che l’amministrazione intende ricevere.

