Dall'Upim all'obbligo di firma dai carabinieri.

Sorpreso in flagranza di reato di furto, giovedì a Sassari, un 46enne mentre si allontanava in gran fretta dal centro commerciale appesantito da una voluminosa borsa. La strana figura ha insospettito gli agenti della polizia locale che lo hanno bloccato dopo pochi metri. L'uomo, di nazionalità brasiliana, si è disfatto però prima dello zaino nascondendolo sotto una macchina.

Mossa di corto respiro perché le forze dell'ordine hanno subito recuperato la borsa ritrovandovi all'interno un gran numero di capi d'abbigliamento tra cui 12 confezioni contenenti ognuna tre paia di calze corte, e 5 con tre boxer ciascuna.

Tutta merce che si è scoperto essere stata sottratta dall'Upim tra i capi esposti senza i dispositivi anti-taccheggio e del valore di circa 135 euro. Ieri mattina in tribunale la direttissima alla presenza della giudice Sara Pelicci e del pm Mario Leo che ha chiesto per il 46enne la custodia cautelare in carcere. L'avvocato difensore del brasiliano, Carlo Foddai, ha invece presentato istanza per l'obbligo di firma.

E la giudice ha infine disposto la presentazione quotidiana dell'uomo in caserma rinviando al 30 ottobre per la prossima udienza.

© Riproduzione riservata