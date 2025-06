Dopo aver perso tempo fa le chiavi del magazzino, il gestore di un locale di ristorazione a Thiesi ha assistito allo strano fenomeno delle birre conservate che andavano assottigliandosi.

Una realtà a cui ha cercato di dare una spiegazione installando una telecamera nel magazzino. E le immagini hanno presto rivelato l'identità del presunto ladro, le cui fattezze erano quelle di un vicino di casa.

Il barista denuncia il fatto ai carabinieri della stazione di Thiesi che scoprono a casa del sospettato 63enne due casse di birra e il frigo riempito dalla bevanda. Ma la quantità effettiva di quanto sarebbe stato sottratto deve ancora essere stabilito.

Arrestato per furto l'uomo è stato condotto oggi in tribunale a Sassari dai militari per la direttissima. Per lui il pm Antonio Piras ha sollecitato l'obbligo di dimora, mentre il giudice Antonello Spanu ha disposto l'obbligo di firma. A difendere l'uomo l'avvocata Ilaria Pinna.

