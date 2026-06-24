Ruba gli ortaggi nell'istituto Agrario di Sassari e viene arrestato. Nei giorni scorsi la polizia di Stato è intervenuta nella scuola dopo aver ricevuto la segnalazione su un uomo che si era introdotto all'interno.

Gli agenti delle volanti, raggiunto il luogo, hanno sorpreso e fermato l'indagato nell'area destinata alle coltivazioni da dove aveva sottratto un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli.

Il 44enne, già noto alle forze di polizia, si trovava nei campi adiacenti e si stava allontanando con quanto trafugato. La persona veniva denunciata in stato di libertà per il reato di furto mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

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