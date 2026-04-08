Sassari, ruba 10 euro in rame: arrestato e rimesso in libertàSull’episodio non è stata presentata nessuna denuncia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Furto sì, querela no. Torna in libertà un 30enne arrestato ieri notte a Sassari dalla polizia di Stato, e condotto oggi in tribunale per la direttissima, con l'accusa di aver sottratto il battente di una porta in via Brigata Sassari.
L’uomo dovrà rispondere, il prossimo luglio, solo in merito alle contravvenzioni per il gesto compiuto non essendo stata depositata una denuncia sull'episodio. Querela che però, secondo quanto prescrive la legge, si potrebbe presentare entro i prossimi tre mesi.
Il furto sarebbe stato compiuto per il rame del battente che, sul mercato nero, varrebbe intorno ai dieci euro. La giudice in udienza era Marta Guadalupi, la pm Alessia Sanna ed Emiliano Alfonso l’avvocato della difesa.