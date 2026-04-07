Grande successo per la Pasquetta ad Alghero, che ha registrato una straordinaria partecipazione, confermandosi tra le mete più attrattive a livello regionale e nazionale. Migliaia di persone hanno scelto la Riviera del Corallo per trascorrere una giornata all’insegna della musica e della socialità, animando il centro cittadino sin dalle prime ore del mattino. Cuore dell’evento Piazza Sulis, trasformata in un grande spazio di incontro e spettacolo: le esibizioni dei Nomadi, degli Istentales e di Dolcenera hanno coinvolto un pubblico ampio e trasversale, contribuendo a creare un’atmosfera di festa diffusa. Il flusso di visitatori ha interessato l’intero tessuto urbano e le spiagge, dai Bastioni al centro storico fino alla Passeggiata Barcellona, restituendo l’immagine di una città dinamica, accogliente e pienamente fruibile.

Una vivacità che, a giudizio della Fondazione Alghero, ha caratterizzato tutto il weekend di Pasqua, rafforzando il posizionamento di Alghero come destinazione capace di coniugare eventi, paesaggio e identità.

«Il successo della Pasquetta rappresenta molto più di un evento riuscito. È la dimostrazione concreta dell’attrattività di Alghero anche nei periodi di media stagione, grazie a un’offerta integrata che unisce spettacolo, patrimonio e accoglienza», dichiara il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.

Un risultato che consolida il percorso di programmazione e promozione turistica, evidenziando come eventi di qualità possano rappresentare un volano decisivo per l’allungamento della stagione e per la crescita complessiva della destinazione.

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