A Sassari ripulita la piazzetta di fronte alla chiesa di Sant'Apollinare (uno degli angoli più suggestivi e noti del capoluogo), che ieri pomeriggio era stata riempita dai mobili smantellati da un'abitazione ubicata nelle vicinanze. Cosa che ha suscitato l'indignazione del parroco della chiesa (don Andrea) e di molti cittadini.

Oggi non è stato il comune però a pulire. La vicenda infatti è abbastanza complessa e si inserisce nel quadro delle abitazioni concesse in affitto ad alcune famiglie di etnia rom, a cui il comune (come da bando iniziale) avrebbe dovuto pagare il canone e invece, dopo un cambio alla dirigenza del settore, ha fatto marcia indietro (per presunte irregolarità del bando) e si è rifiutato di farlo.

La proprietà della casa in questione, in cui soggiornava da mesi un nucleo di rom musulmani, ha svuotato l'appartamento per sanificarlo e trasportare i mobili all'ecocentro. Per un disguido con l'azienda specializzata, i mobili sono rimasti nella piazzetta. La stessa ditta stamattina presto ha provveduto a portare via i mobili stessi all'ecocentro e ha ripulito tutti gli spazi. Tutte le spese, di sanificazione appartamento, trasporto e pulizia sono state pagate dalla proprietà dell'appartamento in oggetto. Sinora vittima di questa intricata situazione. In quanto ha avuto l'abitazione occupata da mesi senza ricevere un euro e come beffa ha anche dovuto perdere mobilia e sostenere spese di bonifica.



