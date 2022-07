Incredibile disavventura capitata al noto cardiologo Gavino Casu, primario di cardiologia all'ospedale di Sassari e uno dei professionisti più stimati in Sardegna.

Tre Rom, residenti nel grande campo di Piandanna di Sassari, mentre il primario trascorreva una tranquilla domenica al mare in una spiaggia a Santa Teresa, verso le 13 di ieri pomeriggio hanno rotto un vetro posteriore della sua macchina, parcheggiata nei pressi dell'arenile, e dall'interno hanno trafugato soldi, tablet, porte usb, occhiali da vista e altri importanti effetti personali. Ma i ladri hanno trascurato un particolare determinante alla loro individuazione. Hanno infatti portato con sé anche gli auricolari collegati ad altri dispositivi del professionista. Che perciò, accortosi dell'accaduto, era a conoscenza di tutti gli spostamenti dei malfattori.

Dopo lunghi giri in tutto il nord Sardegna, i tre Rom si sono fermati in serata in un noto locale di Sassari, in via Giorgio Asproni, per consumare una lauta cena. Probabilmente con i soldi del professionista. Sono quindi stati raggiunti dai carabinieri e dalla polizia (e dallo stesso Gavino Casu) e denunciati.

Le tre persone, tutti uomini, sono state identificate e sono risultate residenti nel grande campo Rom di Piandanna, ubicato alle porte del capoluogo.

"Una spiacevole e inaspettata disavventura - commenta stamattina Gavinuccio Casu - Se non i soldi spero almeno di recuperare gli effetti personali".

