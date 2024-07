Convalidato l’arresto, oggi a Bancali, dell’uomo di nazionalità nigeriana che, ieri a Sassari in via San Donato, ha sparato due colpi in aria con una pistola scacciacani prima di venire bloccato dagli agenti della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia municipale.

A disporre la misura cautelare in carcere il giudice Antonio Spanu che ha così confermato la pericolosità delle azioni del 28enne e ritenuto che esistesse il pericolo di fuga. L’extracomunitario, difeso dall’avvocato Daniele Solinas, non ha risposto alle domande del giudice e non ha fornito l’indirizzo di un’abitazione dove poter trascorrere gli eventuali arresti domiciliari.

Il giudizio direttissimo è stato rinviato al 19 settembre per l’extracomunitario così da stabilire la scelta del rito da seguire. La pm titolare era Maria Paola Asara, sostituita nella seduta dal pubblico ministero Antonio Pala.

