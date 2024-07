Quattro colpi sparati in aria da un nigeriano a Sassari che ha poi morso un agente della polizia locale.

Grave episodio, a mezzogiorno, in via San Donato, a Sassari. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, e segnalato perché in possesso di una pistola, ha sparato due colpi in aria d'improvviso all'angolo di largo Monache Cappuccine dopo aver fissato a lungo gli agenti della polizia locale.

Inseguito dai poliziotti della Municipale l'extracomunitario è fuggito verso via San Donato ed è stato bloccato dagli agenti della locale anche con l'aiuto di un ragazzo senegalese.

Sul posto sono poi intervenuti la polizia di Stato e i carabinieri che lo hanno arrestato e portato via.

