La chiamano “la mulattiera”. Una strada che a Sassari collega via Bellini con via Pirandello, Sassari 2 con Latte Dolce, o Monte Rosello con tutte e due.

«La chiamiamo così - sostiene Simone Fiorino, che si occupa delle segnalazioni per il Nuovo Comitato Sassari 2 e Monte Rosello - uno perché non si capisce come si chiami vista l'assenza di cartelli e, soprattutto, perché è piena di fossi come quelle percorse un tempo da persone a dorso di mulo per portare il latte».

Sono poco più di 200 metri con crateri e buchi disseminati dappertutto praticabili più per una jeep che per automobili normali. «A me si è bucata la ruota - riferisce Samuel Poddighe - e qui si continua a rattoppare. Hanno messo della sabbia che, alle prime piogge, è sparita».

Il tratto è pericoloso perché le macchine per evitare i fossi scartano dalla propria direzione e rischiano di andare a sbattere con le altre che, a loro volta, deviano per non giocarsi le sospensioni. Ma basta una manovra sbagliata e il rischio è il danno da centinaia di euro. «Abbiamo deciso di fare una raccolta firme martedì prossimo - continua Fiorino - dalle 10 alle 20 per tutti i residenti e non perché qui passa tutta la città». L’obiettivo è quello di attivare l’amministrazione comunale perché intervenga a ricoprire gli avvallamenti. «Di segnalazioni ne abbiamo fatte tante, anche attraverso i consiglieri comunali, ma non abbiamo avuto risposte». Mentre intervistiamo i due del Nuovo Comitato gli automobilisti si fermano e chiedono a loro volta che si faccia qualcosa, anche loro vittime della “mulattiera”. Nel frattempo in questi giorni anche alcuni esercenti della zona potranno far firmare per promuovere l’intervento.

