Provoca un incidente a Sassari e durante una discussione con un agente della Polizia locale lo colpisce con una testata.

Si è concluso con l’arresto di un uomo la vicenda avvenuta questa mattina sul ponte di Rosello.

Era alla guida di uno scooter quando ha tamponato l'auto che lo precedeva. Da una prima ricostruzione, non si è fermato ma è scappato, lasciando a terra, contusa, la donna che viaggiava con lui. Nascosta la moto in via Sorso, è tornato indietro e a quel punto il poliziotto ha cercato di impedire che si allontanasse nuovamente. Il motociclista lo ha colpito con una testata. Infine è stato arrestato e accompagnato al Comando per essere interrogato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata