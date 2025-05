C'è anche la firma degli studenti algheresi nella grande rassegna delle città balneari che Alghero sta ospitando da protagonista nazionale.

Al Destination Summit i ragazzi dell'Ipsar "Angelo Roth" di Alghero forniscono il servizio di “Ligth Lunch” per gli ospiti della manifestazione che sta mettendo sul tavolo del dibattito nazionale le sfide del futuro del settore turistico italiano.

La tre giorni di Alghero è un’occasione anche per mostrare e far conoscere le competenze e le attitudini della formazione scolastica in un contesto di incontro tra educazione alberghiera e sostenibilità turistica. Ospiti dell'Istituto Alberghiero di Piazza Sulis, i sindaci delle 20 località balneari d'Italia con le delegazioni e le strutture al seguito sono attesi dal pranzo preparato dagli studenti e insegnanti.

Il servizio offerto prevede anche la partecipazione degli studenti del Tecnico Turistico Roth alle attività di accoglienza e supporto logistico nelle tre giornate di dibattiti, incontri tematici e confronti.





