Alghero, Elena Fadda spegne 100 candelinePer la nuova centenaria omaggio floreale dall’amministrazione comunale
Ha festeggiato il secolo di vita martedì scorso la signora Elena Fadda, circondata dall’affetto dei familiari, della sorella Grazietta, 95 anni, e dei suoi nipoti. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale, insieme a un omaggio floreale, è stato il vicesindaco Francesco Marinaro, in rappresentanza del sindaco Raimondo Cacciotto.
La centenaria signora Elena, che non si è mai sposata, vive serena tra nipoti e pronipoti e conserva una memoria straordinaria, capace di riportare alla mente persone, fatti e avvenimenti della sua giovinezza e della città.