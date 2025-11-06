Ha festeggiato il secolo di vita martedì scorso la signora Elena Fadda, circondata dall’affetto dei familiari, della sorella Grazietta, 95 anni, e dei suoi nipoti. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale, insieme a un omaggio floreale, è stato il vicesindaco Francesco Marinaro, in rappresentanza del sindaco Raimondo Cacciotto.

La centenaria signora Elena, che non si è mai sposata, vive serena tra nipoti e pronipoti e conserva una memoria straordinaria, capace di riportare alla mente persone, fatti e avvenimenti della sua giovinezza e della città.

