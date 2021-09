Pronto soccorso di Sassari al collasso: 154 accessi nelle ultime 24 ore. Nella giornata di oggi fila impressionante di autoambulanze all'ingresso della struttura, soprattutto nel pomeriggio.

È vero che ci sono state delle notevoli emergenze, come vari incidenti stradali, tra i quali quello in tarda mattinata presso la rotatoria di Stintino (6 feriti), ma la causa del sovraccarico è dovuta soprattutto alle sofferenze nei presidi sanitari di Alghero, Siniscola e anche di altre località ospedaliere sarde, che hanno centralizzato diversi pazienti nel pronto soccorso sassarese. Quindi notevoli disagi per i pazienti stessi, ma situazione insostenibile per personale medico e infermieristico del pronto soccorso di Sassari, già messo a dura prova da mesi di terribile pandemia.



