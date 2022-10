Crepe e cedimenti “che preoccupano gli assegnatari delle case popolari di Area in via Monteverdi 17 a Sassari, i quali temono per la propria incolumità non potendo verificare direttamente quale sia il grado di rischio alla luce dei numerosi cedimenti che presenta lo stabile”.

La denuncia arriva dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Desirè Manca, che ha inoltrato segnalazione al Prefetto e al Questore e chiesto l'intervento dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa “affinché vengano eseguiti i necessari interventi di manutenzione ed eventualmente, se dovesse essere necessario, gli interventi strutturali per la messa in sicurezza”.

“I pilastri che sorreggono il palazzo si presentano privi di intonaco in diversi punti, in cui l'armatura in ferro, completamente arrugginita, risulta completamente scoperta e a vista. Mentre il calcestruzzo dei cornicioni, deteriorato dal tempo e dagli agenti atmosferici, ha iniziato a crollare a pezzi, rendendo pericolosissimo l'attraversamento pedonale del perimetro dello stabile", spiega Manca.

“Essendo venuta a conoscenza della grave situazione di pericolo – fa sapere Desirè Manca – ho inviato una denuncia al Prefetto e al Questore di Sassari per chiedere un intervento immediato affinché venga risanato e ripristinato lo stato dei luoghi con urgenza”.

(Unioneonline/l.f.)

