È finito in carcere ieri a Bancali un trentasettenne dell’hinterland sassarese. L’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un furto commesso in paese. Ma la situazione familiare nella propria abitazione era tale che l’indagato, due giorni fa, ha preferito uscire a passeggio rischiando l’arresto e di essere portato in cella, soluzione forse per lui preferibile al restare tra le mura domestiche.

Come poi è accaduto, perché i carabinieri del piccolo centro lo hanno sorpreso e bloccato con l'accusa di evasione conducendolo ieri in tribunale a Sassari per la direttissima. Il giudice Valentina Nuvoli ha disposto per il trentasettenne, difeso dall’avvocata Anastasia Fara, la convalida dell’arresto trasmettendo il fascicolo al gip Sergio De Luca che aveva emesso la prima misura.

Lo stesso gip ha deciso che l’uomo venisse portato nella Casa circondariale Bacchiddu.

