Quattro anni in sede di abbreviato. È la condanna inflitta, oggi in tribunale a Sassari, a un trentunenne sassarese accusato di detenzione di stupefacenti, di porto illegale di due pistole e di riciclaggio.

L’uomo, a fine gennaio a Ittiri, era stato trovato in possesso di 800 grammi di marijuana, 100 circa di cocaina, di bilancini di precisione e di confezioni di cellophane. In più, nel corso della perquisizione si erano rivenute due pistole, detenute illegalmente, una di queste tra l’altro una scacciacani modificata e senza matricola. Proprio su questa la procura aveva ipotizzato il reato di riciclaggio in aggiunta agli altri.

Oggi il gup Giuseppe Grotteria ha disposto la pena dopo l’accordo tra il pm Ermanno Cattaneo e l’avvocato difensore Luca Sciaccaluga.

