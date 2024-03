2111 piantine di marijuana e cannabis scoperte nelle campagne di Sorso nel 2021.

Per questo motivo è finita a processo una persona della zona per la quale, ieri in tribunale a Sassari, il pm Angelo Beccu ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione e 10mila euro di multa. Parte della piantagione, quella più grande e matura, ha riferito il pubblico ministero, era accatastata in una cantina dell'abitazione e, secondo le stime del perito, avrebbe portato alla confezione di 86mila dosi.

Le più piccole invece erano invece ancora piantate nel terreno. Per l'avvocato difensore Maria Grazia Sanna il suo assistito era convinto che quelle piantine non possedessero il principio attivo fuorilegge e che, quanto aveva fatto, cioè secondo lui piantare della canapa industriale, fosse del tutto legittimo. L'imputato aveva tra l'altro denunciato due persone che si erano opposte, nella sua versione, a sradicare la piantagione.

Il collegio presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, ha rinviato a fine marzo per le repliche e la possibile sentenza.

