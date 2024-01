Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia locale a Sassari dopo mesi di latitanza.

Era stato condannato a 6 anni e 7 mesi dal Tribunale di Oristano con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sostituzione di persone, falsa attestazione della propria identità.

Gli agenti della municipale lo hanno fermato in piazza d’Italia per un normale controllo e lo hanno riconosciuto grazie alle foto segnaletiche. L’uomo è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Bancali, in base all’ordine d’arresto emesso dalla Procura di Oristano.

La sentenza prevede per lui anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata