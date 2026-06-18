Sassari, picchiava la madre per avere soldi per la drogaL’uomo è stato arrestato dai carabinieri
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Maltrattava i familiari per ottenere i soldi da spendere per la droga. Con questa accusa, oltre a quella di resistenza a pubblico ufficiale, un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Sassari.
L'uomo era stato segnalato dalla madre, con una telefonata al 112, dopo essersi introdotto in casa senza il suo consenso, rivolgendole le consuete richieste di denaro per gli stupefacenti.
I militari, arrivati sul posto, hanno chiesto alla persona di esibire un documento. L’uomo, d’improvviso, li ha aggrediti spintonandoli e in seguito ha afferrato uno di loro al collo, facendolo cadere.
Le indagini hanno fatto emergere condotte vessatorie che sarebbero andate avanti dal 2023. Quando la madre si rifiutava, l’uomo diventava violento arrivando persino a picchiarla.