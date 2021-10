Il pg di di Sassari Gabriella Pintus ha chiesto alla Corte d'appello la sospensione del procedimento di estradizione a carico di Carles Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna nel mirino della giustizia spagnola per il referendum per l’indipendenza del 2017, arrestato ad Alghero nei giorni scorsi e poi liberato proprio in attesa dell’udienza odierna.

Pintus ha sollecitato lo stop al collegio presieduto dal magistrato Salvatore Marinaro in base alla necessità di attendere la definizione del procedimento pendente relativo all'immunità e alla questione pregiudiziale al vaglio della Corte di Giustizia europea.

Alla richiesta del pg si è associato anche il collegio difensivo di Puigdemont, assistito dall’avvocato Agostinangelo Marras.

"Libertà, libertà” hanno gridato all’arrivo di Puigdemont in tribunale gli indipendentisti sardi (diverse le sigle presenti per accoglierlo, assieme a una rappresentanza corsa.

Era stata annunciata anche una contromanifestazione degli ultranazionalisti di destra di Vox, ma una sua ristrettissima delegazione - guidata dai legali, che avevano depositato un atto di citazione per costituirsi prima dell'udienza - è sfilata silenziosamente tra la folla ed è entrata nell'edificio.

Presente inoltre “Jordi Miró, presidente di Estat Català e del consiglio direttivo della FEM, Federazione delle Entità del Mediterraneo Mare Nostrum”.

