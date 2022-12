Pauroso incidente, per cause ancora da accertare, in zona San Camillo, alle porte di Sassari.

Nella carambola coinvolte alcune autovetture, uscite anche di strada. Diversi i feriti, subito soccorsi e accompagnati all'ospedale.

Traffico dell'arteria rallentato. Sul luogo del sinistro sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Sassari per mettere in sicurezza la zona.

Presenti anche alcune pattuglie della polizia locale, per orientare il traffico e per i rilievi di propria competenza.



© Riproduzione riservata