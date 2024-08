Partecipata e intensa stasera a Sassari l’Ottava dell’Assunta. Cerimonia che si tiene a distanza di otto giorni dallo scioglimento del Voto alla Vergine nella Faradda e che, ogni anno, nel chiostro di Santa Maria richiama centinaia di persone.

«Abbiamo fatto una grande festa qui - dichiara padre Tore Sanna, guardiano della chiesa di Santa Maria di Betlem - e speriamo che l’anno prossimo, se i lavori di consolidamento della chiesa saranno conclusi, potremo di nuovo fare la piccola processione con la Madonna Assunta».

In occasione dell’Ottava ogni gremio riprende i propri candelieri, lasciati nel chiostro il giorno della Festha Manna, e li riporta nelle sedi di competenza. Per i Falegnami, a cui si è spezzato il cero il 14 agosto, si è trattato invece di portare via solo il capitello e di lasciare stanghe e cassa nel museo del chiostro.

«Nella sfortuna - afferma Fabio Madau, presidente dell’Intergremio - i Gremi hanno dato un grande segno di solidarietà ai Falegnami. Ed è stato bello vedere che hanno potuto sciogliere lo stesso il Voto». Intanto si fa un bilancio della Discesa dei Candelieri.

«Direi positivo - continua Madau - perché si è svolta in un clima di grande compostezza e perché siamo riusciti a concludere la Faradda in tempi ragionevoli come ci eravamo ripromessi». L’augurio per il prossimo anno è di realizzare il promesso Museo dei Candelieri, «uno dei gangli su cui possiamo impostare la tradizione della valorizzazione della Festa».

