A Sassari, per tutto il periodo estivo, i parchi e i giardini pubblici della città resteranno aperti sino a mezzanotte. È il progetto dell’amministrazione comunale reso realtà con la sinergia tra l’assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano, Pierluigi Salis, con tutte le realtà che gestiscono parchi e giardini. La proposta del vicesindaco di prolungare gli orari ha trovato l’apprezzamento dei gestori che sperano di poter aumentare le entrate per le proprie attività.

«L’idea condivisa», dichiara Salis, «tra l’amministrazione e loro è che le oasi verdi di Sassari si possano trasformare in spazi a misura delle famiglie e dei più piccoli». Per permettere che le aree verdi diventino spazi di socialità per tutti, il Comune ha trovato le risorse per la manutenzione straordinaria dei bagni pubblici nei giardini di via Venezia, di via Tavolara e di Monserrato, che presto saranno fruibili. Da migliorare in queste strutture anche l’illuminazione così come in quelle di Li Punti, via Montello e Baddimanna. “Grazie alla collaborazione del settore Lavori pubblici- riferisce l’assessore- anche i giardini saranno inseriti nell’accordo quadro con Engie per una manutenzione dei punti luci più tempestiva”.

© Riproduzione riservata