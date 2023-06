Dopo le polemiche dei giorni e delle settimane scorse sugli alberi pericolosi e non potati, in via Paganini a Santa Maria di Pisa, quartiere popolare di Sassari, parte un importante progetto di riqualificazione ambientale. Anche se le due cose sono distinte è un ottimo segnale per i residenti.

Nella zona adibita a verde di via Paganini sorgeranno degli orti urbani, di patrimonio comunale ma dati in comodato d'uso per coltivazioni varie ai residenti stessi. Nel giorni scorsi è cominciata la pulizia, lo sradicamento delle erbacce e la potatura di alcuni alberi.

«Un intervento a cui tenevamo molto», commenta l'assessore comunale all'Ambiente Antonello Sassu. Mentre per le altre zone dei quartieri Santa Maria di Pisa e Latte Dolce (confinanti) si aprono spiragli di luce. In particolare sulla potatura di alberi pericolosi. «Ieri ho incontrato i dirigenti di Area, che ha la proprietà degli immobili popolari - precisa ancora Sassu -. Tutti sono coscienti della criticità del momento e che di tempo se ne può perdere poco. Perciò nei prossimi giorni, insieme, cercheremo di coinvolgere altri soggetti come Forestas, per effettuare quanto prima la potatura, che in questo caso, lo ripeto per l'ennesima volta, non spetta al comune di Sassari. Se non con progetti di altra natura come quello che stiamo effettuando in via Paganini».

