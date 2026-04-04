Tutto pronto per la fase due della riqualificazione dell’area pedonale di via Torre Tonda a Sassari. Martedì prossimo verranno consegnati i lavori destinati a realizzare una piazza pedonale in via Brigata Sassari, all’altezza di via Enrico Costa. L’iniziativa prosegue sul solco di quella iniziata dalla precedente amministrazione e di cui l’attuale, guidata dal sindaco Giuseppe Mascia, completerà il processo pedonalizzando via Torre Tonda, progetto su cui Palazzo Ducale ha investito 1 milione e 113mila euro complessivi. Nuova illuminazione e materiali ad hoc per la futura piazza che, comunica il Comune, “sarà resa più funzionale e sicura grazie all’azzeramento dei dislivelli esistenti, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il rifacimento completo della pavimentazione su un unico livello, in continuità con via Torre Tonda e in coerenza al contesto urbano circostante”. Cambierà lo spartitraffico, che verrà dotato di sedute, cestini per i rifiuti e dissuasori, mentre sarà conservato e migliorato lo spazio verde presente al momento, e salvaguardato l’albero simbolo dell’area. Verrà poi terminata la rete dei sottoservizi idrici e del sistema di raccolta delle acque piovane e, nell’operazione, sarà anche incusa la razionalizzazione e la regolamentazione dell’occupazione del suolo pubblico per i dehors destinati alle attività di ristorazione all’aperto. “Per fare in modo- afferma il primo cittadino- che la comunità si riappropri degli spazi, occorre che piazze, slarghi, vie e interi isolati acquisiscano una funzione precisa, anche diversa da quella avuta in passato e che con il tempo è andata perduta”. “Una città a misura di pedoni, di bici e di carrozzine è una città a misura di tutte e di tutti, più vivibile, senza barriere, inclusiva e stimolante”, conclude. “La piazza- aggiunge l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico- sarà un luogo di ritrovo e aggregazione, trasformando un semplice luogo di passaggio e favorendo la socialità, condizione essenziale per proseguire verso l’obiettivo della rigenerazione sociale, economica e urbana della città, iniziando dal centro e da Sassari vecchia per poi coinvolgere anche altri quartieri che potenzialmente hanno questa stessa vocazione”. “Durante l’esecuzione delle lavorazioni- spiega l’assessore- potranno verificarsi temporanei disagi alla circolazione pedonale e veicolare nelle aree interessate, perciò occorrerà prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni di cantiere per garantire la sicurezza di pedoni, residenti e operatori”.

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