114 bambini nati in meno a Sassari nel 2023.

Questo il primo dato che emerge sulla natalità del capoluogo turritano comunicato dalla Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell'Aou di Sassari. 1214 i bimbi venuti al mondo nell'anno appena trascorso, di cui 611 maschi e 603 femmine, 93 unità in meno per i primi e 21 unità per le seconde.

Anche il sassarese segue quindi il trend regionale negativo che ha visto la Sardegna aggiudicarsi l'ultimo posto nella classifica italiana della natalità.

Calano, e questo invece è un dato positivo, le donne partorienti risultate positive al Covid. Solo 8 nel 2023 dopo le 73 del 2023. Tra gli altri numeri si segnalano i parti spontanei, 632, in quantità superiore a quelli con taglio cesareo, 523. 296 i parti in analgesia mentre i parti gemellari sono stati 22.

«La Clinica ostetrica - dichiara il suo direttore Giampiero Capobianco - si conferma come centro di riferimento per questo territorio. Siamo inoltre l’unico punto nascita hub del nord Sardegna organizzato in Dipartimento Tutela e salute della donna e del bambino di cui fanno parte la Pediatria, la Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, la Neuropsichiatria infantile, la Cardiologia pediatrica e la Chirurgia pediatrica».

In diminuzione anche le nascite multietniche: solo 100 nascite di bambini stranieri nel 2023 mentre nel 2022 erano state 130 e 120 nel 2021.



© Riproduzione riservata