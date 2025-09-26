Gli agenti della polizia di Stato a Sassari stanno sentendo in questura una persona in relazione alla morte del 53enne, trovato oggi in via Carlo Felice. Nessun fermo al momento per l’uomo.

Intorno a mezzogiorno è stato portato via il cadavere del sassarese scoperto sul marciapiede, intorno alle 6, e con un rivolo di sangue sulla bocca.

Secondo una ricostruzione il 53enne avrebbe avuto una discussione con un’altra persona per poi accasciarsi al suolo.

