il giallo
26 settembre 2025 alle 12:48aggiornato il 26 settembre 2025 alle 12:50
Sassari, morte sospetta di un 53enne: una persona in questuraProseguono le indagini della Polizia di Stato
Gli agenti della polizia di Stato a Sassari stanno sentendo in questura una persona in relazione alla morte del 53enne, trovato oggi in via Carlo Felice. Nessun fermo al momento per l’uomo.
Intorno a mezzogiorno è stato portato via il cadavere del sassarese scoperto sul marciapiede, intorno alle 6, e con un rivolo di sangue sulla bocca.
Secondo una ricostruzione il 53enne avrebbe avuto una discussione con un’altra persona per poi accasciarsi al suolo.
