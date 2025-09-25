Il fatto che fosse la moglie di Robert Schumann la mise ingiustamente in ombra nell'Ottocento, ma Clara Weick è stata una pianista e compositrice di raro talento. La sua figura e soprattutto la sua musica saranno omaggiate sabato alle 20 al Teatro Civico di Sassari.

A interpretarne le melodie saranno due promesse del panorama artistico sassarese: il soprano Chiara Cabras e il pianista Jakob Schroeder, appena diciassettenne. Il programma prevede tre cicli cameristici, pagine di grande intensità poetica come le Opere 23, 13 e 12, che rivelano un mondo espressivo intimo e raffinato, capace di unire sensibilità romantica e slancio innovativo.

E' il terzo appuntamento nel cartellone del Festival Nessun Dorma , organizzato dall’associazione Ars Aurelia.

