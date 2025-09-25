Quinto appuntamento con la rassegna “Il Filo Rosso” organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia di Sassari. Sabato alle 18.30 negli spazi della Biblioteca Universitaria di via Enrico Costa a Sassari si esibisce Iskeliu 4et, quartetto composto da Sandro Fresi, Laura Fresi, Alessandro Deiana e Fabio De Leonardis.

Il canto intenso e carismatico di Laura Fresi - che interpreta repertori negli idiomi sardi, córsi, provenzali e catalani - si intreccia e fonde con il suono di antichi strumenti medievali del Mediterraneo sardo e delle più attuali tecnologie trasformate in musica dal musicista e compositore Sandro Fresi. Insieme ai maestri Alessandro Deiana (chitarra e viola da terra) e Fabio De Leonardis (violoncello), Iskeliu invita ad un viaggio interiore nella spiritualità laica e nella devozione. Una ricerca che indaga con appassionata introspezione paesaggi sonori solo apparentemente sconosciuti, attraversando abissi temporali e territori dell’anima in una sorta di arcaica contemporaneità, sprigionando bellezza senza tempo.

“Il Filo Rosso” è fil rouge che ormai da anni lega in maniera armonica e indissolubile la musica - corale e non -, la storia e la Cultura, i luoghi, la bellezza e il territorio di Sassari e dell’Isola.

© Riproduzione riservata