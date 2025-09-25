Iskeliu Quartet in concerto alla Biblioteca Universitaria di SassariL'appuntamento è nel cartellone della rassegna musicale "Il Filo Rosso"
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quinto appuntamento con la rassegna “Il Filo Rosso” organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia di Sassari. Sabato alle 18.30 negli spazi della Biblioteca Universitaria di via Enrico Costa a Sassari si esibisce Iskeliu 4et, quartetto composto da Sandro Fresi, Laura Fresi, Alessandro Deiana e Fabio De Leonardis.
Il canto intenso e carismatico di Laura Fresi - che interpreta repertori negli idiomi sardi, córsi, provenzali e catalani - si intreccia e fonde con il suono di antichi strumenti medievali del Mediterraneo sardo e delle più attuali tecnologie trasformate in musica dal musicista e compositore Sandro Fresi. Insieme ai maestri Alessandro Deiana (chitarra e viola da terra) e Fabio De Leonardis (violoncello), Iskeliu invita ad un viaggio interiore nella spiritualità laica e nella devozione. Una ricerca che indaga con appassionata introspezione paesaggi sonori solo apparentemente sconosciuti, attraversando abissi temporali e territori dell’anima in una sorta di arcaica contemporaneità, sprigionando bellezza senza tempo.
“Il Filo Rosso” è fil rouge che ormai da anni lega in maniera armonica e indissolubile la musica - corale e non -, la storia e la Cultura, i luoghi, la bellezza e il territorio di Sassari e dell’Isola.