Morte sospetta a Sassari in via Carlo Felice nel quartiere di Serra Secca.

Stamattina è stato trovato intorno alle 6 un 53enne, sassarese, sul marciapiede al numero 44. L’uomo avrebbe avuto un rivolo di sangue sulla bocca.

L'auto, una Mercedes, era parcheggiata poco lontana ed è già stata oggetto delle ricerche della Scientifica della polizia di Stato.

Secondo quanto trapela, l’uomo sarebbe sceso dall’auto, avrebbe avuto una discussione con qualcuno e poi sisarebbe accasciato sanguinante

Sul posto il dirigente della Mobile Michele Mecca. Titolare dell'inchiesta è la pm Lara Senatore.



