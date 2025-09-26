Sassari, 53enne trovato morto in strada a Serra Secca: indagini in corsoLa scoperta intorno alle 6, l’auto dell’uomo era parcheggiata poco lontano. Sul posto anche la Scientifica
Morte sospetta a Sassari in via Carlo Felice nel quartiere di Serra Secca.
Stamattina è stato trovato intorno alle 6 un 53enne, sassarese, sul marciapiede al numero 44. L’uomo avrebbe avuto un rivolo di sangue sulla bocca.
L'auto, una Mercedes, era parcheggiata poco lontana ed è già stata oggetto delle ricerche della Scientifica della polizia di Stato.
Secondo quanto trapela, l’uomo sarebbe sceso dall’auto, avrebbe avuto una discussione con qualcuno e poi sisarebbe accasciato sanguinante
Sul posto il dirigente della Mobile Michele Mecca. Titolare dell'inchiesta è la pm Lara Senatore.