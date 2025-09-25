È stato concesso l’abbreviato condizionato all’audizione di tre testi, oggi in tribunale a Sassari dal giudice per le udienze preliminari, per la maestra accusata di maltrattamenti nei confronti di due alunni di 4 anni.

Secondo l’imputazione la 60enne avrebbe in diverse occasioni, lo scorso maggio in un istituto cittadino, colpito i piccoli sulla testa, o con sculaccioni e schiaffi, oppure afferrando e tirando loro le orecchie.

In un’altra occasione, riferiscono le contestazioni, avrebbe sollevato di peso uno dei bambini, che era caduto per terra, facendolo sedere «sbattendolo sulla sedia».

Diverse le condotte in cui, a parere della procura, la maestra avrebbe imposto ai due piccoli, si sottolinea, «un regime di vita oppressivo e prevaricatorio». I testimoni che verranno ascoltati sono ex colleghi della persona accusata.

A difendere la donna il legale Marco Palmieri mentre la parte civile è rappresentata dall’avvocato Stefano Porcu.

