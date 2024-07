Misterioso episodio ieri sera in via Kennedy a Sassari, conclusosi con l’arrivo della polizia.

Intorno alle 21, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, un uomo si sarebbe seduto su una panchina, in piazza Madonna del Latte Dolce, dove si trovavano già dei minorenni. Questi si sarebbero alzati, forse intimoriti dall’uomo che poi, viene riferito, sarebbe corso loro dietro minacciandoli e creando il panico tanto che alcuni si sono rifugiati in un vicino esercizio commerciale. A quel punto sarebbe nata una lite tra il presunto aggressore e altre persone accorse in aiuto dei giovani, finché sono state chiamate le forze dell’ordine e, all’altezza dell’oratorio, è arrivata una volante della polizia di Stato.

Gli agenti hanno sedato gli animi vista la grande tensione tra le parti dovendo poi chiedere l’intervento del 118 per soccorrere la persona, che presentava alcune contusioni ed è stata condotta all'ospedale Santissima Annunziata. E se è certo quanto avvenuto dal momento dell’arrivo degli agenti della questura rimane il giallo sui motivi che hanno scatenato il parapiglia tra i presenti.

