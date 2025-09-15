Minaccia con un coltello a Sassari dipendente e titolare di un’agenzia immobiliare e viene arrestato. A effettuare il fermo, in flagranza di reato, gli agenti della questura che hanno bloccato il sassarese il quale, da tempo, vantava un credito inesistente e minacciava di morte e attentati l’esercizio economico.

Nell’ultima occasione l’indagato si è presentato nell’agenzia impugnando un coltello a serramanico e tentando di rubare il denaro in possesso di una dipendente e del titolare dell’attività. Ma l’uomo non è andato lontano perché è stato presto raggiunto e disarmato da una pattuglia della squadra mobile che era nelle vicinanze.

La persona, accusato di tentata estorsione, si trova adesso nel carcere di Bancali.

© Riproduzione riservata