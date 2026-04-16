Minaccia a Sassari alcuni stranieri con un coltello e viene arrestato finendo in carcere.

È successo ieri in Corso Vittorio Emanuele, in centro storico, quando gli agenti della polizia locale hanno notato un 37enne gambiano aggirarsi con l’arma la cui lama era di nove cm.

Alla vista delle forze dell’ordine l’uomo ha cercato di allontanarsi venendo però presto raggiunto dai poliziotti in un vicolo vicino. Qui la persona, che aveva nascosto il coltello nei vestiti, ha opposto resistenza all’intervento costringendo gli agenti ad arrestarlo.

Oggi in tribunale, nell’udienza di convalida, per l’extracomunitario, difeso dall’avvocata Martina Salaris, il giudice Giancosimo Mura ha deciso la convalida dell’arresto disponendo la misura cautelare in carcere a Bancali.

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