Si è chiusa poco dopo le 13.30 la tradizionale sfilata della Cavalcata Sarda a Sassari.

Migliaia le persone che hanno assistito dalla prima mattina al corteo di costumi e maschere tradizionali partito da via Asproni e proseguito lungo via Roma fino a piazza d’Italia e da lì, dopo i saluti alle autorità, alla “passeggiata” per i Portici Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, l’Emiciclo Garibaldi e Corso Cossiga.

«Il bilancio è positivo - riferisce il sindaco Giuseppe Mascia - devo ringraziare tutte le comunità che sono venute qui a rappresentare la Sardegna in una forma unitaria all’interno di un sistema di differenze».

Prima dell’ultimo passaggio dei cavalli, tutti i gruppi folk hanno ballato mano nella mano componendo un pre-finale inedito per la Festa della Bellezza.

«Abbiamo voluto dare proprio questo messaggio - continua Mascia - Un sistema di differenze che dice una sola parola: pace».

La Festa della Bellezza proseguirà nel pomeriggio all’Ippodromo Pinna con le pariglie equestri e di sera in piazza d’Italia, con la seconda e ultima serata dedicata ai canti e balli tradizionali della Sardegna, presentata dal direttore artistico della manifestazione Giuliano Marongiu.

