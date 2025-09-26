Sassari, la morte di Mario Scarpa provocata da una sostanza causticaL'uomo è stato trovato privo di sensi in via Carlo Felice, inutili i soccorsi
Potrebbe aver assunto una sostanza caustica, Mario Scarpa, l'uomo che ha perso la vita stamattina in via Carlo Felice a Sassari.
L'uomo è stato trovato incosciente dai primi soccorritori mentre giaceva sul marciapiede davanti a un palazzo della zona.
Gli operatori del 118 non sono riusciti a salvarlo nonostante le manovre di rianimazione. Se l'ipotesi si rivelasse vera, bisognerà capire se l'uomo abbia o meno bevuto la sostanza per errore.
Da un primo controllo dei medici non sono apparsi segni di violenza e lesioni sul corpo. Scarpa gestiva da anni un nightclub in una strada di Predda Niedda a Sassari.