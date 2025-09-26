È Mario Scarpa il 53enne trovato morto questa mattina in via Carlo Felice a Sassari.

L’uomo, originario di Usini, gestiva un night a Predda Niedda, in un immobile della strada 14, ed era molto conosciuto in città.

Intorno alle 7 è stato trovato in agonia su un marciapiede di via Carlo Felice quasi di fronte all’omonimo hotel e, nonostante i soccorsi del 118, l’uomo ha perso la vita. Un rivolo di sangue sulla bocca dell’uomo ha insospettito gli agenti della Squadra mobile che ora indagano su quanto accaduto per conto della sostituta procuratrice Lara Senatore.

Sul corpo dell’uomo non sarebbero stati però trovati segni di lesioni, ma sarà l’autopsia a chiarire le ragioni del decesso.

Poco lontano dal luogo del ritrovamento era parcheggiata l’auto di Scarpa, esaminata dagli investigatori della Scientifica.

Sono diversi i punti da chiarire della vicenda, a partire dal perché l’imprenditore si trovasse lì e l’ipotesi di una presunta discussione con un’altra persona dopo la quale l’uomo si sarebbe sentito male. Potrebbero dare un contributo a fare chiarezza le telecamere presenti in zona e che forse hanno registrato gli ultimi minuti di vita del 53enne.

Intanto sono state diverse le persone ascoltate nella giornata di oggi in Questura dagli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Michele Mecca. Nessuna risulta né fermata né indagata. E in tanti piangono sui social la figura di Mario Scarpa.

