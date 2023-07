Un nome, un suono variegato che è diventato marchio di fabbrica, una band mitica, un grande evento che riporta la musica allo stadio "Vanni Sanna" dopo due decenni di silenzio. Il 1° agosto sbarcano a Sassari per la prima volta i Placebo. Il concerto è organizzato da Insula Events grazie alla sinergia con la prestigiosa agenzia D’Alessandro e Galli.

Creata dal cantante e chitarrista Brian Molko e dal bassista Stefan Olsdal, la band britannica dei Placebo è in attività dal 1994 e ha venduto 15 milioni di dischi. “Never Let Me Go” è l’ottavo album in studio dal gruppo: 13 tracce (17 nella versione deluxe) potenti e imponenti, un album e un tour lanciati alla conquista dei festival, degli stadi, dei grandi palasport, dei big events di livello planetario e capaci di far saltare le platee del mondo intero con un repertorio ultra ventennale e la hit “Beautiful James”.

In considerazione dei lavori sulla tribuna coperta dello stadio , verranno utilizzate solo alcune porzioni del "Vanni Sanna", ma nel rispetto dei canoni di un grande evento di caratura internazionale.

